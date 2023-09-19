РФ призвала вернуться к договоренностям о безопасности Нагорного Карабаха

Россия настоятельно призывает конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения, сказано в заявлении МИД РФ 20 сентября в связи с резкой эскалацией вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе«Сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооруженное противостояние и сделать всё возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха», — говорится в заявлении МИД РФ.