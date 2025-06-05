Школьная программа в Молдове будет пересмотрена

Процесс пересмотра школьной учебной программы в Молдове продлится до 2027 года и будет ориентирован на транспредметный подход, который должен подготовить молодежь к жизни и вызовам будущего, заявила заместитель генерального секретаря Министерства образования и исследований Людмила Павлова.