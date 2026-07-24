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Царьград

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Луис Канселми пожелал сыграть в экранизации "Бесов" Достоевского

Луис Канселми пожелал сыграть в экранизации "Бесов" Достоевского

Американский актер Луис Канселми выразил интерес к экранизации романов русской классики. Он рассказал ТАСС о своём желании сыграть в фильме по "Бесам" Федора Достоевского или воплотить на экране Григория Распутина, Петра Великого и кота Бегемота.

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