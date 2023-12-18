В Германии признали переход ВСУ от контрнаступления к обороне

Высшее украинское руководство, в том числе и военное, разочарованно итогом многомесячных попыток сокрушить оборону российских войск и активно переходят от пресловутого «контрнаступа» к оборонительным действиям.
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