Бокс. Александр Усик может провести бой с Энтони Джошуа

После того, как чемпионский бой между британскими тяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа оказался под вопросом, в соперники последнему все чаще прочат абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе уроженца Симферополя Александра Усика.