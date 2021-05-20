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Бокс. Александр Усик может провести бой с Энтони Джошуа

Бокс. Александр Усик может провести бой с Энтони Джошуа

После того, как чемпионский бой между британскими тяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа оказался под вопросом, в соперники последнему все чаще прочат абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе уроженца Симферополя Александра Усика.

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