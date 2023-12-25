Чехия намерена отправить украинцев домой — законопроект

Президент Чешской республики Пётр Павел предложил платить украинским беженцам за возвращение домой.Пётр Павел внёс в парламент Чехии законопроект о поправке в закон об украинских беженцах положения, согласно которому украинцы смогут получить денежную помощь за возвращение домой.