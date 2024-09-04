Помощник Путина тайно проехал на такси эконом-класса во Владивостоке

Заместитель руководителя администрации президента РФ и бывший помощник президента РФ Максим Орешкин во время своего визита во Владивосток, воспользовался услугами такси эконом-класса и остался незамеченным благодаря тому, что таксист не узнал его.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии