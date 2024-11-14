В Адыгее продолжается регистрация на «Издательскую программу «Таврида.АРТ». С 28 февраля по 23 октября 2025 года в Академии творческих индустрий «Меганом» будет проходить «Издательская программа «Таврида.
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