Жители Крыма вышли утром 1 января на пробежку

Начало нового года жители Крыма отмечают пробежкой, зарядкой и сдачей норм ГТО. «1 января в рамках социально-культурно проекта "Живи Трезво!" пройдёт всекрымский спортмоб "Бодрое утро"», – сообщили в пресс-службе министерства спорта республики.
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