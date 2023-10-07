"ВЫ КТО ТАКИЕ ВООБЩЕ?": СИГНАЛЫ ЗАПАДУ - ВАЛДАЙ ПОСТАВИЛ КРЕСТ НА "ПАРТИИ ПОЗОРНОГО МИРА"

Ирина52

Напротив. Это по-русски: бороться до конца, а если умирать, то СЖИМАЯ РУКИ НА ГОРЛЕ ВРАГА,а не ползая у него в ногах, как при Ельцине. Провокация-требовать от России самоубийства ради США.Но американцы сволочи, а не идиоты. Даже КНДР они оставили в покое, как только там появилось ядерное оружие и лидер, способный ,если надо, его использовать. И на Россию дуриком не попрут Будут действовать чужими руками или бить по мелочам, как сейчас. Хуже если ядерное оружие появится у отмороженных "великих укров". Вот чтобы США не сделала этой глупости, передав им ЯДЕРНОЕ оружие, и нужна угроза ответного удара со стороны России уже не по наемникам, а по заказчикам, англосаксам.