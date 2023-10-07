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"ВЫ КТО ТАКИЕ ВООБЩЕ?": СИГНАЛЫ ЗАПАДУ - ВАЛДАЙ ПОСТАВИЛ КРЕСТ НА "ПАРТИИ ПОЗОРНОГО МИРА"

"ВЫ КТО ТАКИЕ ВООБЩЕ?": СИГНАЛЫ ЗАПАДУ - ВАЛДАЙ ПОСТАВИЛ КРЕСТ НА "ПАРТИИ ПОЗОРНОГО МИРА"

Речь Путина на Валдайском форуме была предельно откровенна и насыщена даже не сигналами Западу, а ультиматумами.

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Комментарии
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Ирина52
Напротив. Это по-русски: бороться до конца, а если умирать, то СЖИМАЯ РУКИ НА ГОРЛЕ ВРАГА,а не ползая у него в ногах, как при Ельцине. Провокация-требовать от России самоубийства ради  США.Но американцы  сволочи, а не идиоты. Даже КНДР они оставили в покое, как только там появилось ядерное оружие и лидер, способный ,если надо, его использовать. И на Россию дуриком не попрут Будут действовать чужими руками или бить по мелочам, как сейчас. Хуже если ядерное оружие появится у отмороженных &quot;великих укров&quot;. Вот чтобы США не сделала этой глупости, передав им ЯДЕРНОЕ оружие, и  нужна угроза ответного удара со стороны России уже не по наемникам, а по заказчикам, англосаксам.
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23 час.
Ирина52
Жуликов даже уровня Чубайса в России хватает. Чубайс-вор, спору нет,и ему место на нарах, а не на Канарах. Но он смог Россию ТОЛЬКО ОБВОРОВАТЬ. А США стремится РОССИЮ УНИЧТОЖИТЬ.А при всех минусах Путина,он Россию стремится СОХРАНИТЬ.
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23 час.
ТР
Татьяна Рябинова
О чем вы, если Нарусову не могут убрать
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21 час.

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