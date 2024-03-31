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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере и не сумел объединить два титула

Австралийский боксер Тим Цзю уступил американцу Себастьяну Фундоре и не смог во второй раз защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевать вакантный пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

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