Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере и не сумел объединить два титула

Австралийский боксер Тим Цзю уступил американцу Себастьяну Фундоре и не смог во второй раз защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевать вакантный пояс Всемирного боксерского совета (WBC).
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