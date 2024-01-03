Небензя назвал ситуацию в Красном море проекцией происходящего в Газе

Сложившаяся ситуация в Красном море является прямой проекцией происходящего в секторе Газа. Об этом 4 января заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации.
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