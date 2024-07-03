ЦИК РФ приняла новый порядок электронного голосования

Центральная избирательная комиссия РФ приняла новый порядок электронного голосования. Он позволит комиссиям каждого субъекта самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах.
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