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ЦИК РФ приняла новый порядок электронного голосования

Центральная избирательная комиссия РФ приняла новый порядок электронного голосования. Он позволит комиссиям каждого субъекта самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах.

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