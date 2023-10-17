Стали известны подробности недавних вооруженных столкновений в Ливии

Пятнадцать человек погибли в результате боев 6 октября в столице восточной Ливии городе Бенгази, заявил министр здравоохранения альтернативного правительства Ливии Осман Абдулджалил, 14 октября сообщает ливийский канал The Libya Observer.
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