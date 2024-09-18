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ТРИ ПРОБЛЕМЫ ОТ ГЕНЕРАЛОВ ДЛЯ БЕЛОУСОВА: 30 УДАРНЫХ РОТ, КОТОРЫЕ ОХОТЯТСЯ НА РУССКИХ

ТРИ ПРОБЛЕМЫ ОТ ГЕНЕРАЛОВ ДЛЯ БЕЛОУСОВА: 30 УДАРНЫХ РОТ, КОТОРЫЕ ОХОТЯТСЯ НА РУССКИХ

Главная проблема сегодня для нашей армии на фронте — вражеские дроны.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Надо посмотреть кому это выгодно, потом этих кому выгодно надо убрать и поставить государственников. Надеюсь МВД и ФСБ этим уже занимается.
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16 час.
Sergiy Che
&quot;...Да и вообще, честно говоря, пора бить тревогу....&quot; ©   Так такие военкуры никогда ничего и не напишут, кроме как &quot;побить скорее тревогу&quot;. Ага - только интернет-&quot;экспёрьд&quot; всё про дроны знает-понимает, куда там профи из оборонки и фронтовикам СВО натаскивающим молодняк в учебках подготовки бойцов!! Они то усе &quot;жертвы коррупции хенералов&quot;!! Ага - в Бндеристане то коррупции нет конечно!!  Там стройные ряды ВСУ и порядок - только в РФ &quot;усё не так&quot; Ну и далее известный визьг каждого паникёра: &quot;ой вай-вай-вай нас предали мы все ща помрём! Шатай власть - вали всех!!&quot; И сопли в монитор!! (Считай ещё серебряников за вброс для лохов на рунет отработали!)....
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13 час.
Михаил Михаил
Два дрона с большой сеткой, смогут собрать урожай чужих дронов.
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12 час.

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