ТРИ ПРОБЛЕМЫ ОТ ГЕНЕРАЛОВ ДЛЯ БЕЛОУСОВА: 30 УДАРНЫХ РОТ, КОТОРЫЕ ОХОТЯТСЯ НА РУССКИХ

Sergiy Che

"...Да и вообще, честно говоря, пора бить тревогу...." © Так такие военкуры никогда ничего и не напишут, кроме как "побить скорее тревогу". Ага - только интернет-"экспёрьд" всё про дроны знает-понимает, куда там профи из оборонки и фронтовикам СВО натаскивающим молодняк в учебках подготовки бойцов!! Они то усе "жертвы коррупции хенералов"!! Ага - в Бндеристане то коррупции нет конечно!! Там стройные ряды ВСУ и порядок - только в РФ "усё не так" Ну и далее известный визьг каждого паникёра: "ой вай-вай-вай нас предали мы все ща помрём! Шатай власть - вали всех!!" И сопли в монитор!! (Считай ещё серебряников за вброс для лохов на рунет отработали!)....