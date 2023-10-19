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Военное обозрение

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Трамп: Если бы я был президентом, на Израиль бы не напали

Трамп: Если бы я был президентом, на Израиль бы не напали

Бывший американский президент и кандидат в президенты США на следующих президентских выборах Дональд Трамп известен своей поддержкой Израиля.

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