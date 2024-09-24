Экоактивисты заплатят €5,5 тысяч за ущерб "Сикстинской Мадонне"

Активистов радикального природоохранного движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) обязали выплатить €5,5 тысяч за ущерб, который они причинили картине "Сикстинская Мадонна" итальянского художника Рафаэля Санти.
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