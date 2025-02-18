Объем банковских вкладов в Татарстане вырос почти до 1,2 трлн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» На 1 января 2025 года объем вкладов населения в банках, работающих на территории Татарстана, почти достиг 1,2 трлн рублей (без учета средств на счетах эскроу).
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