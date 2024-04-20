Ограничения по поездкам чиновников за границу: важная информация Ирина ОрлонскаяВ связи с информацией, размещенной в СМИ о предполагаемом ужесточении порядка выезда за рубеж для чиновников, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал, заявив о наличии различных решений по ограничениям поездок высокопоставленных лиц за границу.