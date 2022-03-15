Происшествия

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В Артеме Приморского края полицейские и общественники рассказывают школьникам о преимуществах здорового образа жизни

На территории Артемовского городского округа проходит профилактическая акция «Не оступись!», в рамках которой сотрудники отдела МВД России по городу Артему, представители Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел и волонтеры посещают общеобразовательные учреждения.

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