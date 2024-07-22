Глава Следственного Комитета взял под личный контроль дело о нарушении прав жильцов дома в Смоленске

Здание находится в плачевном состоянии Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин дал поручение доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Смоленске.
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