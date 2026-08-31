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Газета «Культура»

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Николай Бурляев: «Хотелось бы, чтобы на Форуме объединенных культур мы начали говорить о возвращении к душе»

Николай Бурляев: «Хотелось бы, чтобы на Форуме объединенных культур мы начали говорить о возвращении к душе»

Выработка механизмов действия нового закона, утверждающего «Стратегию культурного развития», является насущной повесткой представительного культурного форума.

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