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  • Юрий Вершинин
    👍ШОК! Сын известно...
  • Андрей Шишинов
    "их напористая ценовая стратегия негативно сказывается на реализации российских автомобилей"  А может "дело не в боби...Китайский автопро...
  • Eduard
    Значит лучше делать надо,красить несколько раз,а не корыта выставлять.Машинам год,а уже ржавчина идет!Китайский автопро...

Мошенники на Кубани наживаются на доверии водителей: подделывают штрафы от ГИБДД!

Мошенники на Кубани наживаются на доверии водителей: подделывают штрафы от ГИБДД!

В Краснодарском крае зафиксирована новая схема мошенничества. Злоумышленники распространяют фальшивые квитанции о якобы допущенных нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных средствами автоматической фото- и видеосъёмки.

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