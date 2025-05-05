Мошенники на Кубани наживаются на доверии водителей: подделывают штрафы от ГИБДД!

В Краснодарском крае зафиксирована новая схема мошенничества. Злоумышленники распространяют фальшивые квитанции о якобы допущенных нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных средствами автоматической фото- и видеосъёмки.
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