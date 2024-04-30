Американские эксперты: Планируемую поездку лидера КНР в Европу можно расценить как попытку вмешательства в выборы в США

Американская пресса начинает раскручивать конспирологию относительно намерений председателя КНР осуществить европейское турне.
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