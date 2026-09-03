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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игнатьев об успехах в «Краснодаре»: «Когда везде восхваляют, где-то все равно надеваешь корону. Начинаешь думать, что типа крутой футболист. Хотя футбол – это труд, концентрация и больше ничего»

Воспитанник и бывший игрок « Краснодара » Иван Игнатьев в интервью Спортсу’‘ рассказал, как на него повлияли первые успехи в клубе.

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