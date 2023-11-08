Intel захотела производить Arm-процессоры, но не для себя На недавнем мероприяти...

Intel захотела производить Arm-процессоры, но не для себяНа недавнем мероприятии Intel Innovation Day глава компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) пояснил, насколько важной для реализации её амбиций в сфере контрактного производства может стать сотрудничество с Arm и её клиентами.