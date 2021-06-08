Путин подписал указ о награждении двух тюменцев

Ветеран-пограничник Нуртдин Ибрагимов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» Глава ветеранской организации пограничников Тюменской области Нуртдин Ибрагимов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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