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«Нужно быть самоубийцей!» Южноуральцы подняли тему опасных пешеходных переходов

«Нужно быть самоубийцей!» Южноуральцы подняли тему опасных пешеходных переходов

Южноуральцы подняли тему опасных пешеходных переходов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром на не регулируемом пешеходном переходе деревни Круглое у остановки Магистральной легковая машина сбила мужчину.

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