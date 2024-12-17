«Нужно быть самоубийцей!» Южноуральцы подняли тему опасных пешеходных переходов

Южноуральцы подняли тему опасных пешеходных переходов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром на не регулируемом пешеходном переходе деревни Круглое у остановки Магистральной легковая машина сбила мужчину.
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