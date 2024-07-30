Обнаружены признаки существования неизвестной частицы

Астрономы Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили признаки существования неизвестной частицы или неописанного поведения черных дыр, изучив лес Лайман-Альфа — серию линий поглощения в спектрах квазаров и далеких галактик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)