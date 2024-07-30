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Обнаружены признаки существования неизвестной частицы

Обнаружены признаки существования неизвестной частицы

Астрономы Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили признаки существования неизвестной частицы или неописанного поведения черных дыр, изучив лес Лайман-Альфа — серию линий поглощения в спектрах квазаров и далеких галактик.

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