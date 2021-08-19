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До выборов остался всего месяц. Берегите себя

До выборов остался всего месяц. Берегите себя

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой предстоящие выборы решено проводить в течение нескольких дней.

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Владимир Соколов
то есть все косяки будем сваливать на США))это они во всём будут виноваты))
татьяна Щурбакова (наумова)
Совет автору,не надо нас держать за дураков,мы давным давно во всем разобрались,своим посылом,только бесите
Александр Григоров
пойдем на выборы и назло госдепу и по велению здравого смысла проголосуем за Единую Россию
Николай Зайчиков
Ты уж лучше сразу за Зеленского голосуй
Ирина
Враги коммунистов всегда всё фальсифицируют ради выгоды в своих подлых и преступных целях -от истории своей страны и народа ,до продуктов и лекарств для своего народа ,включая ,и свои выборы . НО на выборы идти всё равно надо .
Игорь Снетков
!!!
Александр Попов
Пойду. куда я денусь. я же бюджетник. Правда за едросню голосовать не буду.
Станислав Аслаповский
Пойду и буду голосовать за ЕР. Как и миллионы нормальных людей, которые сейчас на работе. а не в комментах. Не дадим развалить Россию. В победе ЕР - не сомневаюсь.
Николай Зайчиков
И вы сразу уж лучше за Зеленского голосуйте
Андрей Котов
А в чём сомневаться то? Эта мразота не отдаст власть ни за что... Пойдут на любые подтасовки и даже преступления, лишь бы остаться у кормушки и грабить наш народ и дальше... Только-сколько верёвочке не виться!
Андрей Котов
Ходил, хожу и буду ходить, считаю это своим долгом... Прежде всего - чтобы быть честным перед собой и оставаться с чистой совестью. А во-вторых, ещё раз попытаться противостоять этим мразям из едросни и не дать им в очередной раз узурпировать власть и не проводить свою антинародную и людоедскую политику.

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