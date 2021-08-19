До выборов остался всего месяц. Берегите себя

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаДо выборов остался всего месяц. Берегите себяВ связи со сложной эпидемиологической обстановкой предстоящие выборы решено проводить в течение нескольких дней.Вернуться к статье115НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Соколовто есть все косяки будем сваливать на США))это они во всём будут виноваты))татьяна Щурбакова (наумова)Совет автору,не надо нас держать за дураков,мы давным давно во всем разобрались,своим посылом,только беситеАлександр Григоровпойдем на выборы и назло госдепу и по велению здравого смысла проголосуем за Единую РоссиюНиколай ЗайчиковТы уж лучше сразу за Зеленского голосуйИИринаВраги коммунистов всегда всё фальсифицируют ради выгоды в своих подлых и преступных целях -от истории своей страны и народа ,до продуктов и лекарств для своего народа ,включая ,и свои выборы . НО на выборы идти всё равно надо .ИСИгорь Снетков!!!Александр ПоповПойду. куда я денусь. я же бюджетник. Правда за едросню голосовать не буду.Станислав АслаповскийПойду и буду голосовать за ЕР. Как и миллионы нормальных людей, которые сейчас на работе. а не в комментах. Не дадим развалить Россию. В победе ЕР - не сомневаюсь.Николай ЗайчиковИ вы сразу уж лучше за Зеленского голосуйтеАндрей КотовА в чём сомневаться то? Эта мразота не отдаст власть ни за что... Пойдут на любые подтасовки и даже преступления, лишь бы остаться у кормушки и грабить наш народ и дальше... Только-сколько верёвочке не виться!Андрей КотовХодил, хожу и буду ходить, считаю это своим долгом... Прежде всего - чтобы быть честным перед собой и оставаться с чистой совестью. А во-вторых, ещё раз попытаться противостоять этим мразям из едросни и не дать им в очередной раз узурпировать власть и не проводить свою антинародную и людоедскую политику.Комментировать
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