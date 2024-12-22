Зеленского предупредили, что у него осталось «мало вариантов и надежных союзников»

Eduard Да у Зе нет союзников,это игра на публику.Какие союзники у Украины,погрязшей в уголовщине,Зе так вообще предатель просроченый.

Виктор Луговой Думается, что 20% территории - это уже проехали. Россия будет настаивать на прекращении исторического эксперимента, именуемого "Украина". И - Мать Городов Русских обратно в Россию, после тотальной дезинфекции, дезинсекции, дератизации и десвинизации.