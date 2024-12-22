У украинского лидера Владимира Зеленского осталось мало хороших вариантов по завершению конфликта в пользу Киева и недостаточно надежных союзников на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Зеленского предупредили, что у него осталось «мало вариантов и надежных союзников»
Комментарии
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Eduard
Да у Зе нет союзников,это игра на публику.Какие союзники у Украины,погрязшей в уголовщине,Зе так вообще предатель просроченый.
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18 час.
Виктор Луговой
Думается, что 20% территории - это уже проехали. Россия будет настаивать на прекращении исторического эксперимента, именуемого "Украина". И - Мать Городов Русских обратно в Россию, после тотальной дезинфекции, дезинсекции, дератизации и десвинизации.
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16 час.
Кот Рыжый
Хотя бы Новороссию в состав России!
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15 час.
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