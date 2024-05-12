Американские учёные доказали вред огнестойких материалов в салоне автомобиля

В салонах автомобилей обнаружены огнестойкие химикаты, которые могут навредить здоровью человека. Это выяснили учёные из Школы окружающей среды при Дьюкском университете в Северной Каролине и Беркли (США) вместе с коллегами из канадского города Торонто.
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