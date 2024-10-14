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С крестом и верой – служить Христу по ту сторону от алтаря

С крестом и верой – служить Христу по ту сторону от алтаря

С крестом и верой – служить Христу по ту сторону от алтаря Сейчас много говорят о примерах исламских священнослужителей, в основном из Ирана и Чечни, которые сделали яркую военную, политическую и культурную карьеры.

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