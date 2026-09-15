Юрист объяснил, когда отсутствие на работе не будет считаться прогулом

Больничный, диспансеризация, донорство, санаторно‑курортное лечение — эти основания помогут избежать дисциплинарного взыскания Член Союза юристов‑блогеров при Ассоциации юристов России Мария Белова в комментарии для РИА Новости рассказала, при каких условиях работник вправе отсутствовать на рабочем месте без риска быть привлеченным к дисциплинарной ответственности.
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