В России хотят уголовно наказывать за отрицание геноцида во время ВОВ

По словам Сергея Миронова, такой закон нужен "для защиты фундаментальных ценностей многонационального российского народа" В России хотят ввести уголовное наказание за отрицание геноцида в годы Великой Отечественной войны.
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