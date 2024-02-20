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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России хотят уголовно наказывать за отрицание геноцида во время ВОВ

В России хотят уголовно наказывать за отрицание геноцида во время ВОВ

По словам Сергея Миронова, такой закон нужен "для защиты фундаментальных ценностей многонационального российского народа" В России хотят ввести уголовное наказание за отрицание геноцида в годы Великой Отечественной войны.

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