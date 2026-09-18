Costa Rica investigates alleged massive data exposure on dark web

Costa Rica's data protection agency opened an investigation into the possible exposure of millions of personal records on the dark web.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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