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В Петербурге готовы потратить ₽220 млн на соль

В Петербурге готовы потратить ₽220 млн на соль

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил аукцион на поставку технической соли с начальной максимальной ценой 220,75 млн рублей.

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