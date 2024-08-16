Росприроднадзор привлек к ответственности предпринимателей, осуществляющих деятельность на городском пруду в г. Екатеринбурге

Фото предоставлено пресс-службой Росприроднадзора BrisperУральское межрегиональное управление Росприроднадзора рассмотрело административные материалы Уральской транспортной прокуратуры в отношении двух индивидуальных предпринимателей и юридического лица по ст.
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