Эксперты МТС помогут участникам смены в ВДЦ «Океан» построить «Город будущего»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте на площадке Всероссийского детского центра «Океан» тематической программы «Лифт в будущее» от Благотворительного фонда «Система» при поддержке МТС и Дальневосточного федерального университета.
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте на площадке Всероссийского детского центра «Океан» тематической программы «Лифт в будущее» от Благотворительного фонда «Система» при поддержке МТС и Дальневосточного федерального университета.
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