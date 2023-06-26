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Эксперты МТС помогут участникам смены в ВДЦ «Океан» построить «Город будущего»

Эксперты МТС помогут участникам смены в ВДЦ «Океан» построить «Город будущего»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте на площадке Всероссийского детского центра «Океан» тематической программы «Лифт в будущее» от Благотворительного фонда «Система» при поддержке МТС и Дальневосточного федерального университета.

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