«Мы – люди дела!». Замгендиректора РЖД Михаил Глазков рассказал и показал, чем живут железнодорожники в 2024 году

Заместитель генерального директора — начальник Центральной дирекции управления движением ОАО «РЖД» Михаил Глазков представил доклад «Вызовы и пути решения в технологии и организации перевозочного процесса при росте объёмов перевозок и изменении логистики на железнодорожном транспорте».