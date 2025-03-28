НАТО готово к консультациям, но не к военным действиям

В Саудовской Аравии прошли экспертные консультации между Россией и США. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в Эр-Рияде стороны в основном обсуждали вопрос безопасности судоходства в Черном море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии