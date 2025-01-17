Максим Гольдарб: Санкции действуют? Украинский министр размышляет о геополитическом балансе

Сибига, министр Зеленского: «Санкции действуют. Мы должны и дальше укреплять санкционную политику. Мы тоже видим проявления определенных турбуленций в российской экономике, несмотря на бравурные заявления, что российская экономика справилась.
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