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Регионы России

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В Таиланде найден в больнице пропавший 17-летний подросток после ДТП

В Таиланде найден в больнице пропавший 17-летний подросток после ДТП

Инцидент произошёл в ночь на 5 октября. Подросток уехал на такси к друзьям, отправив им сообщение о том, что водитель высадил его возле пляжа Патонг, и он продолжит путь пешком.

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