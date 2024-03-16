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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Берреттини отыграл подачу на матч и вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Финиксе. Из-за дождя матч закончился через 26 часов после начала

Берреттини отыграл подачу на матч и вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Финиксе. Из-за дождя матч закончился через 26 часов после начала

Маттео Берреттини за 2 часа 38 минут победили Артура Казо во втором круге «Челленджера» в Финиксе – 3:6, 6:1, 7:5.

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