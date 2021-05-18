Несколько щенячьих животиков, перед которыми просто невозможно устоять

Животик щенка — это то, перед чем невозможно устоять. Чем он больше и круглее, тем сильнее желание затискать этого милашку! Что ему снится? Конечно же, вкусная еда! Ты сам знаешь, что делать: почеши животик! В такой позе мой животик не выглядит слишком толстым? Этому животику, кажется, мало места Почеши мне животик, пока я сплю! Я слишком много съел? Ты о чем? Еще почеши! Бедняжка тоже устал на работе Видишь? Я начинаю расти с животика! Какие складочки! Наелся так, что тяжело уснуть… «Помогите! Я не могу встать!» Перерыв между обедом и полдником «Я съел свой обед и обед своего брата.