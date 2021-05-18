Веселуха

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Несколько щенячьих животиков, перед которыми просто невозможно устоять

Несколько щенячьих животиков, перед которыми просто невозможно устоять

Животик щенка — это то, перед чем невозможно устоять.  Чем он больше и круглее, тем сильнее желание затискать этого милашку! Что ему снится?  Конечно же, вкусная еда!   Ты сам знаешь, что делать: почеши животик! В такой позе мой животик не выглядит слишком толстым?   Этому животику, кажется, мало места   Почеши мне животик, пока я сплю!   Я слишком много съел? Ты о чем?   Еще почеши!   Бедняжка тоже устал на работе   Видишь? Я начинаю расти с животика!   Какие складочки!   Наелся так, что тяжело уснуть…   «Помогите! Я не могу встать!»   Перерыв между обедом и полдником   «Я съел свой обед и обед своего брата.

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