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Газета.ру

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МЧС: в Туве локализовали пожар в буддийском монастырском комплексе "Устуу-Хурээ"

МЧС: в Туве локализовали пожар в буддийском монастырском комплексе "Устуу-Хурээ"

Пожар произошел в буддийском монастырском комплексе «Устуу-Хурээ» в Туве. Об этом в официальном канале в мессенджере «Макс» сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

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