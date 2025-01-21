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Минобороны раскрыло детали ночных атак ВСУ на Россию

Минобороны раскрыло детали ночных атак ВСУ на Россию

Минобороны: силы ПВО ночью сбили 55 дронов ВСУ над шестью регионами России Дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией России в ночь на 21 января были уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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