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«Я не собираюсь содержать твоих детей от другой»: почему брак Оксаны Пушкиной распался после 27 лет совместной жизни

«Я не собираюсь содержать твоих детей от другой»: почему брак Оксаны Пушкиной распался после 27 лет совместной жизни

Годами Оксана Пушкина помогала зрительницам разбираться в чужих семейных драмах. Её авторская программа «Женский взгляд» была одним из самых популярных проектов отечественного телевидения, а сама ведущая казалась примером стойкости.

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