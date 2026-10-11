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Царьград

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В Новосибирске 11 371 семья получила бесплатные пожарные извещатели

В Новосибирске 11 371 семья получила бесплатные пожарные извещатели

За последнюю неделю в Новосибирске бесплатные автономные пожарные извещатели получила ещё 21 многодетная семья, а общее число выданных приборов с начала программы достигло 48 590.

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