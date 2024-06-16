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Французы в России

Французы в России

Гений про злодейства Вот смотрите: это новые наши граждане, которые перебрались в Россию из Франции.

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Комментарии
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Иван Ребров
Причем тут Тепляковы и французское ЛГБТ?
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11 час.
Геннадий Бережнов
Желаю им всего хорошего! Будьте счастливы! И не сравнить с &quot;мигрантами&quot; которые приехали сесть на шею и получить всё.
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5 час.
Вера Ванидовская
Нет, это правда, что в Европе к специалисту долго ждать, да и направление в основном, могут и не дать. Во Франции от всего - пейте парацетамол. В Финляндии - Бурану. Это типа наш диклофенак, усиленный в несколько раз. И так везде.
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2 час.

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