Французы в России

Желаю им всего хорошего! Будьте счастливы! И не сравнить с "мигрантами" которые приехали сесть на шею и получить всё.

Вера Ванидовская

Нет, это правда, что в Европе к специалисту долго ждать, да и направление в основном, могут и не дать. Во Франции от всего - пейте парацетамол. В Финляндии - Бурану. Это типа наш диклофенак, усиленный в несколько раз. И так везде.