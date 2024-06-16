Гений про злодейства Вот смотрите: это новые наши граждане, которые перебрались в Россию из Франции.
Французы в России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ребров
Причем тут Тепляковы и французское ЛГБТ?
Ответить
11 час.
Геннадий Бережнов
Желаю им всего хорошего! Будьте счастливы! И не сравнить с "мигрантами" которые приехали сесть на шею и получить всё.
Ответить
5 час.
Вера Ванидовская
Нет, это правда, что в Европе к специалисту долго ждать, да и направление в основном, могут и не дать. Во Франции от всего - пейте парацетамол. В Финляндии - Бурану. Это типа наш диклофенак, усиленный в несколько раз. И так везде.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии